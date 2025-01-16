رئيس الوزراء عن نظام البكالوريا: حريصون على تخفيف العبء عن الطالب والأسرة

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحا أن هناك حوار مجتمعي يتم إجراءه وكافة المقترحات والملاحظات التى يتم طرحها، قائلا: "أنا كمسئول وكأب شئ قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة المصرية".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد لقاءات موسعة مع كل من مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني وشباب ريادة الأعمال وأيضا مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار إلي أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ 6 قطاعات وهى "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلي أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجارى.