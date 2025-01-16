الأب ريمون جرجس يقدم دراسة معمقة تتناول قضايا الإساءة الجنسية من منظور قانوني وديني

في كتابه الذي يحمل عنوان «الإجراءات القانونية بخصوص الإساءة الجنسية على القاصرين والبالغين المستضعفين»، يُقدم الأب ريمون جرجس الفرنسيسكاني دراسة معمقة تتناول قضايا الإساءة الجنسية من منظور قانوني وديني.

يبدأ الكتاب بالتحذير الذي وجّهه يسوع في إنجيل متى، حيث قال: «وأمَّا الذي يكون حجر عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فالأولى به أن تعلّق الرحى في عنقه ويُلقى في عرض البحر»، محذراً من أي اعتداء على الأطفال أو المستضعفين.

من خلال هذه الآية، يُؤكد الأب ريمون على أهمية حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، وضرورة تطبيق الإجراءات القانونية السليمة لضمان العدالة وحماية الضحايا.

كما يسلط الضوء على القواعد الأخلاقية والشرعية التي يجب أن تُتبع في معالجة مثل هذه القضايا، مُستشهدًا بكلمات يسوع في إنجيل متى: «إذا أخطأ أخوك، فاذهب إليه وانفرد بع ووبّخه»، مما يبرز أهمية التوجيه الإصلاحي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

يتناول الكتاب الإجراءات القانونية المفصلة التي يمكن اتخاذها ضد مرتكبي الإساءة، بدءًا من التحذيرات والمشاورات بين الأفراد، وصولاً إلى التصعيد إلى الجهات المختصة في حال عدم التوصل إلى حلول.

كما يناقش الكتاب دور الكنيسة في هذه القضايا، حيث يُشدد على ضرورة أن تكون القرارات الكنسية متوافقة مع العدالة الإلهية والإنسانية.

كتاب الأب ريمون جرجس يُعدُّ مرجعًا هامًا لكل من يهتم بقضايا حقوق الإنسان وحماية الأطفال، ويعرض رؤية شاملة للتعامل مع الإساءة الجنسية بأسلوب يوازن بين المبادئ الدينية والعدالة القانونية.