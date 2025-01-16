مدبولي: الشهور المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاض في معدلات التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعي تمامًا حجم التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية وحجم الاحتياج لعملية التنمية، موضحًا ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، بأن عدد سكان مصر زاد بأكثر من 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى اليوم.

وأوضح مبدولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «27 مليون نسمة جديدة أُضيفت للدولة المصرية في خلال هذه الفترة، بكل طلباتها واحتياجتها وتطلعاتها، والدولة المصرية بتكافح في ظل الظروف اللي أحنا فيها لتلبية ليس فقط هؤلاء السكان ولكن باقي عدد السكان اللي موجودين».

وأضاف أن هناك أرقام مهمة ظهرت خلال الايام القليلة الماضية، ومنها معدل التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي انخفض ليسجل 23.4% في شهر ديسمبر مقابل 25% في شهر نوفمبر، وهذا يعني أن مسار التضخم «مسار نزولي»، لافتًا إلى أن شهر ديسمبر سجل صفر % تضخم على أساس شهري، على أن تشهد الشهور المقبلة مزيدًا من الانخفاض في معدلات التضخم.