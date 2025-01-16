الزمالك يتقدم بثلاثية على حرس الحدود فى الشوط الأول.. صور

تقدم فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف لهدف، فى الشوط الأول، من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح احمد السيد "زيزو" التسجيل لنادى الزمالك فى الدقيقتى الـ 12 والدقيقة الخامسة من الوقت الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ، بينما تعادل محمد أشرف فى الدقيقة الـ 25 من ضربة جزاء لحرس الحدود، وفى الدقيقة الـ 36 سجل مصطفى شلبى هدف التقدم للفارس الأبيض .

ودخل السويسرى جروس المباراة بتشكيل جاء كالتالى:

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.



هدف حرس الحدود

زيزو

الزمالك - حرس الحدود

الزمالك وحرس الحدود

جماهير الزمالك

الزمالك

حرس الحدود





