إنبي يقصي الإسماعيلي من كأس مصر بهدف عكسي قاتل

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على حساب الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

شهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، إلا أن هدفًا مبكرًا حسم نتيجة اللقاء لصالح إنبي.

جاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة السادسة، عندما سجل محمد عمار، مدافع الإسماعيلي، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، مانحًا التقدم لصالح إنبي.

حاول الإسماعيلي جاهدًا تعديل النتيجة طوال ما تبقى من زمن المباراة، لكن محاولاته باءت بالفشل أمام صلابة دفاع إنبي.

بهذا الفوز، يضمن إنبي مقعدًا في الدور ربع النهائي من كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين المقاولون العرب والفائز من مواجهة بيراميدز والمنصورة، بينما يودع الإسماعيلي منافسات الكأس مبكرًا.