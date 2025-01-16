تسريب فيديو لواقعة طعن النجم الهندي سيف خان على يد شخص مجهول

بعد ان تعرض النجم الهندي سيف علي خان فجر للطعن داخل منزله بمومباي على يد شخص مجهول، بعد ات وقع الحادث بعد مشادة بين المهاجم والخادمة، تدخل خلالها خان في محاولة لتهدئة الوضع، لكن المهاجم تحول إلى العنف وقام بطعنه 6 مرات مستخدماً سكيناً بطول 2.5 بوصة.

استطاع رجال الشرطة تحديد هوية المهاجم: كاميرات المراقبة رصدت المشتبه به يرتدي ملابس سوداء وشالاً برتقالي اللون، وتم التعرف على هويته من قبل الشرطة لاحقاً، والشرطة وصفت الحادث بأنه محاولة سطو.



لينك الفيديو:

https://x.com/mid_day/status/1879866219886710975?s=46

تم نقل سيف علي خان فوراً إلى مستشفى ليلافاتي، حيث خضع لعملية جراحية لمعالجة الإصابات، واصدرت المستشفى بيان حول خالته بأن الطعنة الأقرب كانت بالقرب من العمود الفقري، مما أدى إلى تسرب السائل الشوكي، ويعاني النجم من جروح عميقة في يديه ورقبته، وخضع لجراحة تجميلية ومن المتوقع أن يتلقى علاجاً إضافياً للتعافي بشكل نهائي.

وأضافت أن حالته حالياً مستقرة، وتم التأكيد على أنه خارج دائرة الخطر، لكن الأطباء أشاروا إلى ضرورة مراقبة حالته لتجنب تطور الأمر إلى شلل، وصرحت زوجته النجمة كارينا كابور خان أكدت أن زوجها أصيب في ذراعه ويخضع للعلاج، وطمأنت الجمهور على حالته الصحية.

الحادثة صدمت المجتمع الفني في الهند، حيث طالب العديد من النجوم بتشديد الحماية الأمنية للنجوم، والنجم المخضرم رضا مراد أعرب عن غضبه من الثغرات الأمنية، وعبر محبو سيف علي خان عن دعمهم له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمتابعة تطورات حالته الصحية بشكل مستمر.

كان آخر ظهور للنجم الهندي في فيلم Devara Part 1، الذي صدر في 2024، وشارك في بطولته كل من جونير إن تي آر وجانفي كابور.