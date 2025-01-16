محمد الخياط: "أبيدوس 1" نقلة نوعية في مجال الطاقة الشمسية في مصر

بعد الإشادة الواسعة بافتتاح محطة "أبيدوس 1" ودورها في دعم قطاع الطاقة في مصر، استقبلت شركة "أيميا باور" التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار، وفدا من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، وبحضور رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط وعدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش زيارة الوفد لمحافظة أسوان لتفقد عدد من مشروعات الطاقة.

واستمع الوفد لشرح تفصيلي من المهندس أحمد حافظ مدير تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية بشركة "أيميا باور" عن مشروعات واستثمارات "أيميا باور" في مصر والتي تتخطى نحو ملياري دولار تسعى من خلالها لإنتاج نحو 3 آلاف ميجاوات عبر عدة مشاريع.

من جانبه أوضح رئيس القطاع المالي لشركة أبيدوس، أحمد الصواف أن محطة "أبيدوس 1" تُقام على مساحة 10 كيلومترات مربعة في صحراء كوم أمبو، بقدرة 500 ميجاوات، وتضم مليونا و22 ألفا و896 خلية شمسية، بالإضافة إلى 1920 محولًا فرعيًا و64 محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما في أفريقيا والشرق الأوسط حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنا.

وأشار "الصواف" إلى أن المشروع تم الانتهاء منه في وقت قياسي بأيادٍ مصرية في غضون 18 شهرا فقط في إنجاز غير مسبوق.

من جهته تحدث المهندس شهدي أيوب مسؤول فريق المهندسين بشركة "أيميا باور" عن مرحلة الإنشاءات والتركيب ومكونات المحطة وكيف تم إنجاز هذا العمل في وقت قياسي بخبرات مصرية خالصة، كما استعرض أبرز مزايا مشروع بطاريات التخزين والمقرر دخولها الخدمة ضمن توسعات محطة "أبيدوس 1" في شهر يوليو المقبل، ودورها في تحسين كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

بدورها استعرضت المهندسة أسماء جادالله، مدير التواصل المجتمعي بشركة "أيميا باور"، الدور المجتمعي للشركة وسعيها للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت في هذا الصدد إلى مساهمة شركة أيميا باور في إقامة معهد ديني للفتيات ( إعدادي- ثانوي)، وتطوير وحدة للغسيل الكلوي وحضانات للأطفال بقرية فارس في أسوان ، فضلا عن اعتزام الشركة تطوير الوحدة العائمة بقرية فارس بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية خلال الفترة المقبلة.

من جهته أعرب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن فخره بوجود محطة بهذا الحجم والكفاءة على أرض مصر، مشيدا باعتماد شركة "أيميا باور" على نظام بطاريات التخزين والتي تسهم في توفير الطاقة وتقليل النفقات، مثنيا على الدور المجتمعي للشركة ودورها في تأهيل أبناء قرية فارس لسوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشروع محطة "أبيدوس 1" يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة الشمسية في مصر، مشيدا بدور المشروع في خدمة المجتمع المدني وتوفير آلالاف من فرص العمل لأبناء أسوان.

وفي ختام اللقاء قام الوفد البرلماني بزيارة موقع محطة "أبيدوس 1" حيث تجول داخل مزرعة الألواح الشمسية، وتفقد المحطة الفرعية لمشاهدة غرفة التحكم والمراقبة والحماية، كما تفقد غرفة خلايا الجهد المتوسط ومنطقة محولات رفع الجهد، وحرص الوفد على التقاط صورة تذكارية مع العاملين في المشروع في ختام الجولة.