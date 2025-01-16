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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: فحص وعلاج 1772 رأس من الخيال والإبل بمنطقة سقارة في الهرم

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قافلة علاجية مجانية بالتعاون مع اطباء مديريه الطب البيطري بالجيزه، اليوم الخميس، بمنطقه سقاره الأثريه البدرشين - الجيزه وبالجهود الذاتية للمديرية وتنفيذا لفاعليات البرنامج الوطني، "معا لحماية الخيول والإبل" بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

وقامت القافلة بعلاج ٣١٥ خيل من نزلات البرد والنزلات الشعبيه، وعلاج ١٢٣ خيل من التهابات المفاصل والعرج، و١١٢ جمل من الجرب، و١١٣ من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام.

بالإضافة الى علاج ١٤٢ حيوان من الأمراض الباطنية، وتجريع ٤٠٠ رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وتم رش عدد (٥٠٠) رأس ضد الطفيليات الخارجية.
 ⁠كما جرى عمل عدد ٦٧ حاله خيول من الجراحات البسيطه وعلاج للحافر، وعمل عدد من الندوات الإرشادية عن اهم امراض الخيول والجمال، وبذلك يكون إجمالي الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال ١٧٧٢ حيوان.

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قافلة علاجية مجانية منطقة سقارة الأثرية