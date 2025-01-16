وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان ختام المهرجان العربي للهجن والتراث

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات البطولة العربية والمهرجان العربي للهجن والتراث، والذي أقيم يومي 15 و16 يناير بمدينة شرم الشيخ.

والذي يأتي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي شهدت حضور الأمير محمود بنً جلوي نائباً عن رئيس الاتحاد العربي للهجن والشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن والسفير الفرنسي بمصر والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من الشخصيات العامة .



وبدأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حديثه بتقدمه بالشكر الي لكل القائمين على هذا المهرجان الكبير، وفي مقدمتهم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك ورعايته الكبيرة الغير تقليدية لهذا المضمار الدولي ، وأيضاً اثني علي المشاركة الدائمة للأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد العربي للهجن ،وقدم الشكر للمهندس إبراهيم العرجاني الراعي الرسمي للبطولة.

كما اختص وزير الرياضة بالشكر لمحافظ جنوب سيناء السابق اللواء خالد فودة، والذي قدم الكثير أثناء فترة توليه المحافظة كما توجه بالشكر لجميع وسائل الإعلام المتواجدة بشكل مكثف لتغطية هذا الحدث الكبير .

واشار وزير الشباب والرياضة ان مضمار شرم الشيخ، والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خمس سنوات وايضاً ما تبعه من انشاء القرية التراثية والتي اشتملت علي التراث البدوي، وأماكن إيواء الهجن، بالإضافة الي وحدة بيطرية مخصصة للهجن.

بإجمالي تكلفة للمضمار والقرية التراثية بلغ ١٥٧ مليون جنيه والذي يؤكد علي دعم فخامة الرئيس لرياضة الهجن وكل الرياضات بمختلف أنواعها .

مضيفا "صبحي " نتواجد اليوم لحضور ختام المنافسات من بطولة الهجن والذي يوافق احتفالنا بمرور خمس سنوات علي امتلاك مصر لأول مضمار لسباقات الهجن بمواصفات عالمية بمدينة شرم الشيخ ، بدعم من القيادة السياسية والذي يعد منتجع سياحي متكامل وليس فقط مجرد مضمار للهجن .



وأكمل صبحي حديثه عن مسابقات الهجن وبطولاتها منوها الي أنها أصبحت لها أهمية من خلال الإستثمار في سباقات الهجن والذي يعمل علي مزيد من دعم السياحة الرياضية ودعم وزيادة عدد الليالي السياحية من خلال حضور المهتمين بسباقات الهجن لمشاهدتها من الإخوة العرب والأجانب لذا فان تلك الرياضة أصبحت عنصر هام لزيادة الدخل في مجال السياحة ايضاً.

وانطلقت البطولة والتي نظمتها مصر علي مدار اليومين الماضيين بمشاركة كلا من الأردن، الجزائر، فلسطين، والمملكة العربية السعودية.

بينما شهد مضمار سباقات الهجن في شرم الشيخ مشاركة رسمية من 6 دول عربية هي ( السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، والأردن، بجانب مشاركة 17 محافظة مصرية).

وعلي هامش حضور الوزير والمحافظ ختام فاعليات مهرجان الهجن قاما بتفقد القرية التراثية والتي اشتملت علي العديد من الأعمال اليدوية والأعمال التي تعبر عن التراث السيناوي.

كما قاما "صبحي ومبارك " بتفقد وحدة مضمار الهجن والتي تم إضافتها وتطويرها بمضمار شرم الشيخ الدولي .