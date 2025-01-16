الأهلي يبدأ استعداده لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تُقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.



وأدى وسام أبو علي وطاهر محمد تدريبات استشفائية قبل انطلاق المران، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم به الثنائي.



وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة أورلاندو والتأكيد على بعض الجوانب الفنية.



وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان في المباراة التي أُقيمت بكوت ديفوار ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويبحث الفريق عن الفوز أمام أورلاندو يوم السبت المقبل لتصدر قمة المجموعة الثالثة.