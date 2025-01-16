تريزيجيه يقود تشكيل الريان القطري أمام شباب الأهلي الإماراتي

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، في مباراة درع التحدي الإماراتي القطري.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الخميس، نظيره شباب الأهلي على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزبجيه تشكيل الريان أمام شباب الأهلي، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة المغربي أشرف بن شرقي والبرازيلي روجر جيديس.

شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 9 مباريات في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل الريان لمواجهة شباب الأهلي

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: مراد حسين - أمارو - دافيد جارسيا - حازم شحاتة.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم - جوليان دي سرت - أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - تياجو مينديز - روجر جيديس.