"بدوي" مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس محمود عبده بدوي إبراهيم مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي لمدة عام.

ويختص المهندس محمود بدوي بالإشراف على تنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها. كما سيقوم بمتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.

كما يشمل نطاق عمل المهندس محمود بدوي توحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة، وضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية. سيتابع أيضًا تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، ويشرف على المحول المركزي لتكامل الحكومة رقمياً، بالإضافة إلى تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، ووضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.

يمتلك المهندس محمود بدوي خبرة تمتد لنحو 20 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. وقد شغل عدة مناصب بارزة منها مدير عام خدمات تشغيل الأنظمة في شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذي لشركة بوست كونكت. كما قام بتصميم وبناء العديد من الإدارات والشركات المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وكان المهندس محمود بدوي قد شغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ونجح في إدارة فرق عمل تضم ما يقرب من 300 متخصص، وبناء كوادر في مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.

الجدير بالذكر أن المهندس محمود بدوي حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.