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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر كمال يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد
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شارك عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا. 


وانتظم عمر كمال في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

 واطمأن الجهاز الطبي على حالته بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به. 


وخاض الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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