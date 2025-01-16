شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025، ارتفاعا جديدا، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وعالميًا زاد المعدن الأصفر بنحو 13 دولار، وفق آخر تحديث من شعبة الذهب المصرية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 جرام نحو 4342 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 جرام حوالي 3800 جنيه، وبالمصنعية 3875 جنيهًا.

زيادة جديدة سجلها سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 16 يناير 2025 ليحقق 3257 جنيهًا.

ارتفع سعر الذهب المحلي، مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في شهر، حيث تعتمد تحركات السعر المحلي حالياً على حركة أونصة الذهب العالمي، بينما يواجه السعر ضغط من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.