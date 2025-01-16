الاجتماع التنسيقي الأول لتنظيم "الأيام الثقافية المصرية في قطر".. صور

في إطار الاستعدادات لتنظيم فعاليات "الأيام الثقافية المصرية" بدولة قطر، عقدت وزارة الثقافة المصرية الاجتماع التنسيقي الأول بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

الفعالية ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، وتهدف إلى الاحتفاء بالتراث المصري وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

ناقش الاجتماع التفاصيل التنظيمية والتصور النهائي للفعالية، التي ستُقام في منطقة "الساعي" بالدوحة، وتتضمن عروضًا وورش للحرف التقليدية والتراثية، ومساحات مفتوحة ومسرح مكشوف.

كما جرى استعراض تجارب دولية مشابهة ومقترحات الجانب القطري لضمان تقديم الحدث بأعلى مستويات الجودة والتنظيم.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذه الفعالية تعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وقطر، وتُبرز الهوية الثقافية المصرية عبر التراث والفنون.

وأضاف: "نسعى لتقديم صورة مشرفة تعكس عراقة وتنوع الثقافة المصرية، وتعزز أواصر التعاون الثقافي مع الجانب القطري."

شارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندس حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، و الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية.

ومن الجانب القطري حضر أحمد علي اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الثقافة القطرية، ومريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي، وأحمد حسين العجمي، مدير إدارة الفعاليات بمركز قطر للفعاليات، وناصر مال الله المالكي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، وآمنة عبد الرحمن السليطي، سكرتير ثاني بسفارة قطر بالقاهرة.

وأكد الوفد القطري حرصه على تعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين، مشيرين إلى حرص حكومة قطر على أن تكون "الأيام الثقافية المصرية في قطر" أولى الفعاليات الثقافية لعام 2025.