ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي يكشف موقف إمام عاشور من مباراة أورلاندو بايرتس

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق، يشارك في التدريبات الجماعية غدًا بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة التي أُقيمت أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز. 
وخضع عاشور لفحص طبي للاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة أورلاندو. 
وأدى إمام عاشور جلسات استشفاء اليوم مع  لاعبي الفريق الذين شاركوا أمام الجونة للتخلص من الإجهاد العضلي وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني. 
ويستعد الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي تُقام مساء بعد غد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور إصابة إمام عاشور الاهلي والجونة الأهلي وأورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا