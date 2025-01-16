الدوسري يقود تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الخميس، نظيره الفتح على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في الخامسة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يقود سالم الدوسري تشكيل الهلال أمام الفتح، رفقة الثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو.

كان الهلال اكتسح العروبة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي، قبل مواجهة الفتح، التي يسعى خلالها تحقيق الفوز؛ من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن اتحاد جدة في المرتبة الثانية، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن عشر والأخير بـ6 نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو.