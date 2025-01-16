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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الخميس في البنوك المصرية

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه مساء اليوم الخميس 16-1-2025، ليسجل نحو 50,37 جنيه للشراء، 50,50 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,38 جنيه للشراء، 50,48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,38 جنيه للشراء، 50,48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,38 جنيه للشراء، 50,48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,38 جنيه للشراء، 50,48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,38 جنيه للشراء، 50,48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر 50,44 جنيه للشراء، 50,53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,38 جنيه للشراء، 50,48 جنيه للبيع.

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