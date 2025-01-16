الهلال السعودي يقدّم عرضًا ضخمًا لضم محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، أن نادى الهلال السعودى قد تقدم بعرض للفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، من اجل ضمه فى الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي الهلال السعودي قدّم عرضًا ضخمًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري. ووفقًا للصحيفة، يحق لصلاح التوقيع مع أي فريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض الهلال

العرض الذي قدّمه الهلال يمتد لمدة موسمين، حيث سيحصل اللاعب المصري على راتب يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني خلال فترة العقد.

ويشمل هذا العرض راتبًا أسبوعيًا قدره 600 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل ضعف راتبه الحالي في ليفربول، حيث يتقاضى صلاح 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.



محمد صلاح، الذي شارك في 29 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، أحرز 21 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، مما يبرز دوره الكبير في الفريق الإنجليزي.