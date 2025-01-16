تعرف على قائمة منتخب الدراجات المشارك في سباق الشارقة الدولي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للدراجات القائمة النهائية، التى ستمثل منتخبنا الوطنى في سباق الشارقة الدولي بالإمارات، في الفترة من 23 وحتي 29 يناير الجاري.

وتصم القائمة 6 لاعبين وهم : حسن الصيفي وأحمد السنفاوي ومحمد فرج عايش ومهاب عزيز ومحمود مطاوع وذياد علي صادق.

ويقود المنتخب أحمد مجدي مديراً فنياً وأحمد وحيد مدرباً عاماً.

بينما يرأس البعثة محمد حجازي عضو المجلس.

وحرص أيمن علي حسن رئيس الاتحاد، ومعه أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد وهاني سعيد المشرف العام على منتخب الرجال وندي الناصر المشرف العام على منتخب السيدات على زيارة المنتخب وتحفيزهم قبل السفر إلى الإمارات.

وفي بداية الاجتماع وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، الشكر لمجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبداللطيف صبحي علي التعاون المثمر مع الاتحاد وحسن الاستفبال.

وأكد أحمد جابر نائب رئيس اتحاد الدراجات أن مجلس الإدارة يسابق الزمن من أجل الوصول بالمنتخبات الوطنية للمنافسة الحقيقية على الصعيد القارئ والعالمي.

و أضاف جابر، أن مهمة المجلس الحالي صعبة ولكن الروح العالية وتفاني الجميع من أجل خدمة الاتحاد تبشر بالخير وتجعلنا جميعاً على يقين بأن الدراجات المصرية في تقدم مستمر.

وعقد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد، اجتماعا هاماً مع الجهاز الفنى ولاعبي المنتخب الوطني للدراجات، أمس، وحضره من مجلس الإدارة أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد، وهاني سعيد عضو المجلس والمشرف على منتخب الرجال، وندي الناصر عضو المجلس والمشرف على منتخب السيدات، قبل سفر المنتخب إلى الإمارات للمشاركة في سباق الشارقة الدولي والمحدد موعده في الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجارى.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد خلال الإجتماع بالمنتخب على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز الشديد وتمثيل مصر بصورة مشرفة والظهور بشكل يليق باسم ومكانة مصر.

ونجح مجلس إدارة الإتحاد في توفير معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر للاعبي المنتخب لتجهيزهم بقوة قبل السفر إلإلى الامارات وتمثيل مصر في البطولة الهامة والمتوقع أن تشهد منافسة قوية بين جميع الدول المشاركة.