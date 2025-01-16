محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، سوق اليوم الواحد والذى أُقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط ، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقد " المحافظ " السوق الذى يأتى على مساحة ٨٠٠ متر ويضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية، والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والتمور والعطارة ، بنسب خصب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥%.

وخلال التفقد ،،تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين و اطمأن على توافر السلع الأساسية وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، و التأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.

وحرص " محافظ دمياط " على التواصل أيضًا مع المواطنين للاطمئنان على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة.

وأكد على مديرية التموين بتلبية مطالب المواطنين، وتوحيد سعر السلع وفقًا لأنواعها داخل السوق ، و أيضًا التأكد من صلاحية السلع و التعبئة والتخزين بشكل صحيح للحفاظ على جودة السلعة .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن أسواق اليوم الواحد تأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبشكل مستدام ، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة أسواق جديدة بمراكز ومدن المحافظة ، لتوفير تلك السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق ، للتخفيف عن كاهلهم.

وأشار " المحافظ " إلى أن السوق سيستمر إلى الأسبوع القادم تمهيدًا لانطلاق معارض " أهلا رمضان " ، هذا وقد توجه المحافظ بالشكر إلى الغرفة التجارية و مديرية التموين على هذه الجهود مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات لخدمة أهالي المحافظة.