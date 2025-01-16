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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ  دمياط، اليوم ، سوق اليوم الواحد والذى أُقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط ، وذلك بحضور  محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و  سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقد " المحافظ " السوق الذى يأتى على مساحة ٨٠٠ متر ويضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية،  والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والتمور والعطارة ،  بنسب خصب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥%.

 وخلال التفقد ،،تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين و اطمأن على توافر السلع الأساسية وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، و التأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.

وحرص " محافظ دمياط " على التواصل أيضًا مع المواطنين للاطمئنان على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة. 

وأكد على مديرية التموين بتلبية مطالب المواطنين، وتوحيد سعر السلع وفقًا لأنواعها داخل السوق ، و أيضًا التأكد من صلاحية السلع و التعبئة والتخزين بشكل صحيح  للحفاظ على جودة السلعة .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن أسواق اليوم الواحد تأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبشكل مستدام ، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة أسواق جديدة بمراكز ومدن المحافظة ، لتوفير تلك السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق ، للتخفيف عن كاهلهم.

 وأشار " المحافظ " إلى أن السوق سيستمر إلى الأسبوع القادم تمهيدًا لانطلاق معارض " أهلا رمضان " ، هذا وقد توجه المحافظ بالشكر إلى الغرفة التجارية و مديرية التموين على هذه الجهود مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات لخدمة أهالي المحافظة.

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