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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يهنئ الطالب عادل عاطف لحصوله على منحة فولبرايت

الطالب عادل عاطف
الطالب عادل عاطف
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هنأ  الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، الطالب عادل عاطف، من قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الصناعة والطاقة، بمناسبة حصوله على منحة فولبرايت لمبادرة الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2024-2025.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لتفوقه الأكاديمي المتميز، حيث حصل الطالب على أعلى الدرجات في دراسته في جامعة Northern Virginia Community College (NOVA) بالولايات المتحدة الأمريكية، محققًا معدل تراكمي GPA 4 في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تم تكريم الطالب عادل عاطف من جامعة NOVA ضمن قائمة الشرف لفصل خريف 2024، وهي واحدة من الجوائز المرموقة التي تُمنح للطلاب المتفوقين الذين يحصلون على معدل درجات 3.5 أو أكثر. يشمل هذا التكريم عرض أسمائهم على الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى تأهلهم لبرنامج NOVA Honors، الذي يوفر فرصًا لدراسات متقدمة وتعزيز المهارات الأكاديمية والتطبيقية.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد الجوهري عن فخره بهذا الإنجاز المتميز، متمنيًا للطالب عادل عاطف المزيد من النجاح والتفوق على المستوى الدولي، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لطلابها لتحقيق أعلى مستويات التميز العلمي.

الجدير بالذكر أن هيئة فولبرايت مصر تُعد من أعرق برامج التبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف معالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُعد برنامج مبادرة الكليات المجتمعية (CCI) أحد البرامج الرائدة التي توفر للطلاب والخريجين المصريين فرصة الدراسة والتدريب المهني في الولايات المتحدة لمدة عام أكاديمي ممول بالكامل، في مجالات متنوعة مثل الهندسة التطبيقية، إدارة وريادة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والاقتصاد الإبداعي والإعلام. يتم اختيار المشاركين بناءً على معايير دقيقة، ويتم تحديد المرشحين النهائيين من قبل لجان متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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