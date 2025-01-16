ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خلال حملات تموينية بصان الحجر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شُكلت حملة من إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله مدير الإدارة والسادة مفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن الأتي:-

· تحرير محضر برقم 8650 جنح صان الحجر لضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية .

· تحرير محضر برقم 8499 جنح صان الحجر لتاجر تمويني لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد .

· كما تم تحرير 6 محاضر إثبات ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة.