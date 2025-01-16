نادر عباسى يقود السيمفونى فى قداس فيردى الجنائزى بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً من سلسلة الموسيقى الغنائية لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة المغنيين السوبرانو إيمان مصطفى ، الألتو چولى فيظى ، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة ماياچيڤينريا وذلك في الثامنة مساء السبت ١٨ يناير على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج القداس الجنائزى الذى يعد من أعظم المؤلفات الكورالية فى تاريخ الموسيقى وأحد أضخم أعمال الموسيقار الإيطالى العالمى فيردى وكتبه تكريماً للأديب الإيطالي اليساندو مانزونى بعد رحيله وقسمه إلى أجزاء يؤديها المغنيون والكورال جماعياً أو فردياً مع الأوركسترا ومن أهمهم الجزء شديد الرهبة الذى يمثل الغضب بالمعنى الإلهي للكلمة وتم أداؤه لأول مرة في كنيسة سان ماركو في ميلانو عام ١٨٧٤ .

جدير بالذكر أن فيردي إشتهر بتأليف الأوبرا، وقام أيضا بكتابة الأغاني والأعمال الدينية المقدسة والأعمال الأوركسترالية .