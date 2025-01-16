مدير تعليم الفيوم يُكرم رؤساء لجان امتحانات النقل المنضبطين في العمل

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتكريم رؤساء لجان امتحانات النقل المنضبطين في العمل، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تنظيم وإدارة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على تكريم المتميزين في العمل.

وبمناسبة تواجد النائب أيمن شكري عضو مجلس النواب بالمديرية، فقد حضر تكريم رؤساء اللجان، وقد أثني على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وانضباط اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة ، كما قدم رسالة شكر وتقدير للدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على الجهد المتميز المبذول فى العمل فى التربية والتعليم بالفيوم، وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وكذلك رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم بالفيوم على الجهد المتميز المبذول فى العمل، مشيراً إلى الأهمية البالغة لقطاع التعليم والصحة على مستوى المحافظة.

أشاد الدكتور قبيصي خلال حفل التكريم بالجهود التي بذلها رؤساء اللجان وأعضاء اللجان المختلفة في تنظيم أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أن التزامهم بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات كان له دور كبير في نجاح سير العملية الامتحانية في جميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم.

أكد وكيل الوزارة على أن الانضباط والالتزام هما أساس نجاح العملية التعليمية، مشيدًا بمستوى الأداء المتميز لرؤساء اللجان خلال فترة الامتحانات، وأشار إلى أن التكريم يأتي في إطار تشجيع العمل الجاد وتحفيز العاملين في مجال التعليم على تقديم أفضل ما لديهم.

حيث تم تكريم مديري المدارس (رؤساء اللجان) المتميزين في أعمال امتحانات النقل علي مستوي المحافظة.

إدارة شرق الفيوم التعليمية:

1. فاتن كامل عبد المقصود

2.نادية محرم

3. عفاف محمد عبد المقصود

4.هبة صالح حبيب

إدارة غرب الفيوم التعليمية:

1.خالد شعبان طه

2.هالة عبد الحميد عثمان

3.شرين أنور عوض الله

إدارة ابشواي التعليمية:

1. أحمد حسين

2. حسين عبد العظيم

3.حاتم أحمد نبيل

إدارة إطسا التعليمية:

1. أماني إسحق عطاالله

2.عليا علي عمار عثمان

3. إبراهيم عباس عبد العظيم

إدارة سنورس التعليمية:

1.أحمد قرني محمد

2.عمرو محمد سراج

3. محمد هاشم أحمد

إدارة يوسف الصديق:

1. إبهاب محمد عمار

2.محمود عبد التواب شبيب

3.محمد رجب معوض

إدارة طامية التعليمية:

1. طارق محمد محمود بيومي

2.إلهام شيلابي سليمان

3. شرين سعيد سعد.

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