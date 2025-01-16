محمود غزال: المعارض الدولية بوابة مصر لزيادة التنافسية وتعزيز الصادرات

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة المفروشات والصناعات النسجية، والمجلس التصديري للصناعات النسجية، أهمية المشاركة في المعارض الدولية مثل معرض “هيمتكستيل”، موضحًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً وفتح أسواق جديدة أمامها.

وقال: “المعارض الدولية تُعد منصة هامة للتواصل مع قادة الصناعة العالميين والاطلاع على أحدث الابتكارات واتجاهات السوق. المشاركة المستمرة تُساهم في تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا”.

وصرح غزال، علي هامش مشاركته في المعرض، بأن معرض “هيمتكستيل” والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 يناير الجاري بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة 20 شركة وطنية تعمل في قطاع الصناعات النسجية والمفروشات والسجاد، بتنظيم من المجلس التصديري للمفروشات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار المهندس محمود غزال إلى أن التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المفروشات يتطلب دعمًا حكوميًا مستمرًا، مع التركيز على الاستثمار في خطوط إنتاج حديثة وتطوير الكوادر البشرية، مما يُمكن القطاع من تحقيق نمو مستدام وزيادة صادراته عالميًا.

يُعد “هيمتكستيل” فرانكفورت من أهم المعارض العالمية في صناعة المفروشات والمنسوجات، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 شركة من 60 دولة، ويستقطب نحو 500 ألف زائر من خبراء الاستثمار والصناعة والتجارة.

ويُوفر المعرض للشركات الوطنية فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها، عقد الصفقات التصديرية، والتعرف على أحدث الاتجاهات في قطاع المنسوجات.