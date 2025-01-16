تكريم لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع صون ورقمنة وأرشفة قضايا محاكم المنوفية

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، بتكريم أعضاء اللجنة المكلفة من الجامعة بالإشراف على تنفيذ مشروع صون ورقمنة وأرشفة قضايا محاكم محافظة المنوفية، وذلك تقديرًا لجهودهم ودورهم البارز في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع ، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والمستشار امير جورجي المطيعي نائب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية.

رحب الدكتور أحمد القاصد بالمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين مؤكدا علي إستعداد الجامعة الدائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة العدل ومحاكم المنوفية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى إطار دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع المحيط، وتوطيد سبل التعاون المستمر مع المحكمة والهيئات القضائية، مثمنا الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون ومسئولة عن تطبيق العدالة ومسيرة وتقاليد القضاء فى الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء اللجنة المشكلة والطلاب المشاركين في صون ورقمنة القضايا بالمحافظة مؤكدا علي حرص الجامعة علي تقديم خدماتها المميزة وخبراتها في كل المجالات لدعم جهود الدولة والمؤسسات للنهوض بالمجتمع.

ومن جانبه وجه المستشار إبراهيم أبو زهرة الشكر إلي الدكتور أحمد القاصد لدعمه لتقديمه الدعم اللازم لنجاح المشروع الذي انطلق في أغسطس 2024 وما زال مستمرًا بمعدلات إنجاز مشهودة من حيث الكم والجودة، مما يبرز الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الأرشفة الإلكترونية، وتعزيز حفظ وتوثيق القضايا بما يساهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة.

وقد تم منح المكرمين شهادات تكريم من قبل الجامعة وشهادات من وزارة العدل، تأكيدا علي الشراكة المثمرة بين الجهتين لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.

وقد شمل التكريم المستشارحسام عريض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار القانوني لجامعة المنوفيةو رئيس اللجنة، والدكتورة أماني جمال مجاهد ، والدكتور تامر حنفي داود المدير التنفيذي، للمشروع ، والدكتورة نها محمد عثمان، أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.