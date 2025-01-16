نائب محافظ الأقصر يبحث تأهيل الموظفين وراغبي العمل تكنولوجيًا.. صور

بحث الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر، اليوم الخميس، خطة عمل سريعة لتدريب وتأهيل الكادر الإداري بالمحافظة والمديريات المختلفة، مما يسهم في تيسير سبل تقديم الخدمات وتدريب وتأهيل العاملين بالمحافظة في مجال التحول الرقمي، وتنفيذ برنامج رفع الكفاءة الانتاجية للعالمين بالدولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاجتماع

نائب محافظ الأقصر يناقش حصر مراكز التدريب المختلفة المتاحة

وناقش نائب المحافظ، حصر مراكز التدريب المختلفة المتاحة بالمحافظة، وحصر القدرات البشرية المتاحة وكذلك مراكز التدريب بالمديريات والوقوف على إمكانياتها وتجهيزاتها وتفعيل مراكز علوم الحاسب التابعة للمحافظة والمنتشرة في خمس اماكن بالمحافظة، وهي مراكز تدريب معتمدة كمراكز تدريب دولية لأكاديميات سيسكو Cisco Networking Academy كما أنها مراكز تعلم الكتروني تابع للمركز التنافسي للتعلم الالكتروني ELCC بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناول الاجتماع، البدء في آلية التدريب المنتهي بالتوظيف للشباب من مختلف المؤهلات، حيث تبدأ الآلية بالتواصل مع الشركات وتحديد فرص العمل المتاحة لديها في مختلف القطاعات، ومن ثم حصر للشباب وإمكانياتهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية التي تؤهلهم للحصول على الوظائف، وبعد ذلك عقد ملتقي التوظيف وريادة الأعمال للشباب.

حضر الاجتماع، كلًا من الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، وسيد الزناتي مدير المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، ومحمود مدني رئيس مجلس إدارة جمعية داتا نجع خميس كممثل منظمات المجتمع المدني، والمهندسة رحاب أحمد أخصائي مشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد جمعة مسئول قطاع التكنولوجيا بداتا نجع خميس والمدير التنفيذي لإحدى شركات التدريب وتطوير الأعمال، وأحمد همام رئيس الادارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال السابق، وخالد سعيد مدير البوابة الاليكترونية، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، وفاطمة الخضري مدير إدارة البرامج الأجنبية والعلاقات الدولية بالمحافظة.

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