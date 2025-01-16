استكمال فعاليات مبادرة "ازرع" لتوسيع الرقعة الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية باستكمال فعاليات مبادرة ازرع والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية وذلك من خلال تنفيذ لقاء توعوي مع مزارعي القمح بقرية شوبك إكراش بديرب نجم بحضور رفعت ثابت مسؤول أول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية وفادى إيهاب وأبانوب إيميل (مختص تنموى بالهيئه القبطية) والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة والمهندس صلاح محيى الدين مدير عام الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس محمود الشناف اخصائى الإرشاد بالمحافظة والمهندس محمود عبد المنصف رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية بديرب نجم وبحضور السادة مهندسى الإرشاد بالإدارة ومدير الجمعية ومسؤول المكون الإرشادى وعدد كبير من المزارعين.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن خلال اللقاء تم مقابلة المزارعين وتوضيح أهمية مبادرة أزرع والتي تهدف إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح لإعتباره محصول استراتيجي حيث أن الدولة تشجع المزارعين على زراعته كذلك جميع المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي للمزارعين وتنفيذ المدارس الحقلية والندوات الإرشادية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية بدءاً من مرحلة تجهيز الأرض حتى الحصاد وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال جهاز الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بالإدارة الزراعية حيث يتم تشجيع المزارعين علي تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.