انطلاق تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بمدارس الفيوم

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن انتظام التقييمات بالصفوف الأول والثاني الابتدائي، على مستوى المحافظة، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات وتقييمات صفوف النقل بمحافظة الفيوم.

حيث تابع وكيل الوزارة التقييمات الخاصة بالصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع مدارس الفيوم.

أكد الدكتور قبيصي خلال متابعته سير التقييمات على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة بالتقييم.

كما وجه وكيل الوزارة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب أثناء التقييمات، وأكد على ضرورة التعاون بين المعلمين والإدارة المدرسية لضمان سير التقييمات بشكل سليم ومنظم.