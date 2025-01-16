ميناء دمياط يستقبل وفد شركة دمياط أليانس المشغل لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1

استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفدا رفيع المستوى من شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات المشغل للمشروع، والتي تضم تحالف شركات يوروجيت المانيا وكونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمى هاباج لويد.

يأتي ذلك خلال زيارة هدفت إلى استمرار التشاور وتنسيق الجهود مع هيئة ميناء دمياط فيما يتعلق بأعمال البنية الفوقية التي تقوم بها الشركة من تجهيز للساحات ومراجعة الجداول الزمنية لاستكمال وصول الأوناش وكافة التجهيزات التي تتم حاليا داخل المحطة.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار .

ومن جانبه أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة المطلوبة لاستكمال أعمال البنية الفوقية التي تقوم بها الشركة وفقا للجداول الزمنية المحددة مسبقاً.



مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى مليون متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ) .

يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للإستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات ، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .

و يتم حاليا تنفيذ أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط اليانس المشغلة للمحطة والتى استقبلت مؤخرا ، أوناش رصيف عملاقة تتكون من 5 أوناش مخصصة لخدمة تداول الحاويات ، كدفعة أولى من إجمال اوناش المحطة البالغ عددها 12 ونش والتي ستصل تباعاً و تعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من انتاج شركة ( HHMC ) الصينية.

ومن المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص بالحاويات داخل المحطة ، كما تأتى تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية حيث تمتاز الأوناش بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة ، والتي قد تصل الي ٧٥ طن كما أن لديها قدرة وصول الي ارتفاعات عالية حتي ٥٧,٥ متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع ١١ حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش ٧٢ متر والذى يساهم في التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

كما تأتى مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل علي الرصيف او السفينة بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية ، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كافة أقسام التشغيل.

كما تساهم هذه الإمكانيات في جعل الميناء قادر على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة ، مما ينعكس إيجاباً على زمن التشغيل في الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.



كما سبق وصول عدد ٢٠ ونش ساحة كهربائي ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة ، ضمن ٤٠ ونش ساحة تصل تباعاً إلى المحطة والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .