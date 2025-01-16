نائب رئيس جامعة الفيوم يناقش أهم الصعوبات بكليات الجامعة ومعاهدها

اجتمعَ الدكتور عرفه صبري حسن، نائبُ رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ببعض مسئولي الدراسات العليا، والشئون المالية بكليات الجامعة ومعاهدها، وبحضور كلٍّ من: مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، ومدير الوحدة الحسابية الرئيسة بالجامعة، وذلك اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بالحضور، وأشادَ بما يبذلونه من جهودٍ مشكورةٍ، ودعا الجميعَ إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، واستمع إلى أهم الصعوبات التي تواجههم، من أجل وضع حلول لها، كما استمع إلى اقتراحاتهم.

وأكَّدَ ضرورة وجود تفاهم وتنسيق دائم بين أقسام الدراسات العليا والشئون المالية، وجميع إدارات الجامعة المختلفة، وفي نهاية الاجتماع تم الردُّ على استفسارات الحضور وتساؤلاتهم.