إنبي يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول من كأس مصر

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة إنبي والإسماعيلي في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بتقدم إنبي بهدف دون رد.

أحرز الهدف لاعب الإسماعيلي محمد عمار في الدقيقة 6 بنيران صديقة وقد حاول الدراويش العودة بالنتيجة ولكن دفاع إنبي كان محكم.

ويأمل الفريقين في انتزاع بطاقة التأهل لدور الـ 8، وذلك للمحاولة على المنافسة على اللقب

وجاء تشكيل انبى على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد سمير سعد، محمد حامد، أحمد صبيحة، مصطفى شِكشك.

خط الوسط: مصطفى دويدار، مودي ناصر، أحمد العجوز.

خط الهجوم: محمد شريف، صلاح زيد، أحمد نادر

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد خطاري، عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، محمد حسن، إيريك تراوري ، على الملواني

خط الهجوم: حسن صابر.