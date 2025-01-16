هربا من تعذيب زوجة والدها.. فتاة تلقي نفسها من الطابق الرابع في المقطم

شهدت منطقة الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة عمرها 17 عامًا، على إلقاء نفسها من الطابق الربع، هربا من تعذيب زوجة والدها لها بطريقة وحشية.

تلقى المقدم محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة المطقم، إشارة من المستشفي العام، باستقبال فتاة عمرها 17 عامًا، مصابة بكسور وجروح، جراء سقوطها من علو.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة، تعرضت للتعذيب على يد زوجة والدها، وأثناء هروبها من التعذيب قامت بالقفز من شرفة مسكنها بالطابق الرابع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.