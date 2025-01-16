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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم: 410 متقدمين لاختبارات الحصول على فتح كُتاب

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف، لليوم العاشر على التوالي وعددهم حتى الآن 410 متقدمين، ويأتي ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري.

 حيث عقدت فعاليات الاختبارات بديوان عام المديرية، بحضور الشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وأشاد، وكيل الوزارة بما رآه من إقبال الممتحنين وانضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج الأوقاف الوسطي؛ لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.

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