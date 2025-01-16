قرار النيابة في التحقيق مع زوجة عصام صاصا لسبها صحفية

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، صرف البلوحر جهاد ، وزوجة مطرب المهرجانات " عصام صاصا"، من سرايا النيابة عقب سماع اقوالها، في اتهام صحفية بإحدى الصحف الخاصة، له بالسب، عقب إحدى جلسات محاكمة زوجها، بمحكمة زينهم.

وكانت قد قدمت إحدى الصحفيات شكوى، بنيابة السيدة زينب، ضد جهاد صاصا، تتهمها فيها بسبها بأحد الفيديوهات، أثناء تغطيتها جلسة محاكمة زوج الأولي في اتهامه بتعاطي المخدرات، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تعدت فيها عليها بالسب، ثم ذكرتها في أحد مقاطع الفيديو عبر صفحتها، عقب الجلسة.

واستدعت النيابة جهاد لسماع اقوالها، وقررت صرفها من سرايا النيابة، واستكمال التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات مستأنف جنوب الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، على حبسهم بالسجن سنة مع الشغل فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا، شكلا، وتأييد الحكم موضوعًا، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.