دوري أبطال إفريقيا| الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو يعقد غدًا

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، يعقد غدا بمقر النادي بالجزيرة.

ويعقد الاجتماع بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وطاقم التحكيم، لمراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويخوض الأهلي مباراة أورلاندو مساء السبت المقبل على استاد القاهرة باحثًا عن الفوز لتصدر قمة المجموعة الثالثة.

وحسم الأهلي وأورلاندو بطاقتي التأهل إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على استاد أبيدجان في كوت ديفوار ورفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما ارتفع رصيد أورلاندو إلى 11 نقطة بالفوز على شباب بلوزداد.