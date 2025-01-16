تشكيل هجومي لحرس الحدود أمام الزمالك بالدوري

أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسة المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة، من عمر مسابقة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وجاء تشكيل فريق حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.