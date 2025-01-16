محافظ الفيوم يناقش مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" عددًا من الموضوعات الحيوية

شهدت جلسة المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، طرح عدد من الأسئلة وإجراء مناقشات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، حول عدد من الموضوعات الحيوية والمشكلات، مثل الري، والتعليم، والطرق، والصرف الصحي، والمواقف والنقل الجماعي.

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف جهود كسح المياه الأرضية المتجمعة بعزبتي الصفيح والوابور الجديدة وتشكيل لجان هندسية وفنية لوضع حلول جذرية



ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف جهود وحملات كسح المياه الأرضية المتجمعة بالبرك والأراضي الفضاء بعزبة الوابور الجديدة مركز اطسا، وعزبة الصفيح مركز الفيوم، ورفع منسوب الطريق، وتشكيل لجنة هندسية وفنية من الجهات ذات الصلة، لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.

"الأنصاري" يوجه بمعاينة عدد من الطرق وإجراء تدخلات الصيانة والتمهيد اللازمة لتيسير حركة المشاة والسيارات



كما وجه المحافظ، بتكثيف حملات إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومباحث المرور، على عدد من الطرق ومواقف سيارت الأجرة، لتيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين، مشدداً على وكيل وزارة الري بسرعة نهو المشروعات الجاري تنفيذها، وسرعة تنفيذ خطة تطهير المصارف والترع والأبحر، خاصة الواقعة منها داخل الكتلة السكنية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ومنع انتشار الحشرات والأمراض المنقولة.

محافظ الفيوم يشدد على سرعة تطهير المصارف والترع والأبحر داخل الكتلة السكنية حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الحشرات والأمراض

كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة الدراسة الفنية لمقترح ردم المصرف الملاصق لطريق طامية/ قصر رشوان، وتوسعة الطريق لمنع تكرار وقوع الحوادث، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومجلس مدينة طامية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة، لدراسة مشكلة الصرف الصحي بشارع مصطفى محمود خلف بيت ثقافة طامية، واتخاذ اللازم حيالها، كما وجه مدير مديرية الطرق بمعاينة عدد من الطرق على الطبيعة، وإجراء التدخلات اللازمة من صيانة وتمهيد وتسوية، لتيسير حركة المشاة والسيارات على هذه الطرق.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.

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