المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وأورلاندو غدًا باستاد القاهرة

يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، يعقد في الثالثة عصر غدا بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ويتحدث مارسيل كولر المدير الفني ومحمد الشناوي قائد الفريق عن رؤيتهما للمباراة والرد على أسئلة الصحفيين، فيما ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق أورلاندو في الثانية والنصف.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي وأورلاندو رسميًا إلى دور ربع النهائي من الجولة الخامسة، فيما يبحث الفريقان عن صدارة المجموعة في لقائهما مساء بعد غدا.