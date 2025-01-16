إبداعات صحفيي "البوابة نيوز" بمعرض الكتاب 2025.. إصدارات متنوعة بين صناعة الصحافة والفقه الإسلامي

ينتظر الكتاب والروائيون الحدث الثقافى الأبرز فى مصر، والذى يتمثل فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، حيث من المقرر انطلاقة خلال الفترة ما بين 23 يناير و5 فبراير2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكل عام يحرص صحفيو «البوابة نيوز» على المشاركة بإصدارات متنوعة فى معرض الكتاب، نرصدها فى السطور التالية:

على جمال التركى

«صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة»

يكشف الكاتب الصحفى الدكتور على جمال التركى، فى كتابه«صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة» ملامح الأزمة

الاقتصادية وتأثيرها على الصحافة المصرية، كما يعرض فيه التحولات العميقة التى شهدتها صناعة الصحافة فى مصر خلال السنوات

الأخيرة.

صدر الكتاب عن دار العربى للنشر و يعرض فيه التحولات العميقة التى شهدتها صناعة الصحافة فى مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويتناول الكتاب مجموعة من التحولات المتعددة التى أثرت على الصحافة، بدءًا من تغييرات المحتوى وطريقة الإنتاج، مرورًا بالتحولات الإدارية

والاقتصادية، وصولاً إلى تغيرات طبيعة الجمهور ووسائل الاتصال، كما يركز على التأثيرات التى أحدثها نهج المنصات المتعددة، وكيف أثر ذلك على المؤسسات الصحفية والعاملين فى مجال الاتصال.

كما يعرض الكتاب تأثير هذه التحولات على العملية التحريرية، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الصحفيين وتدريبهم على المهارات الجديدة

المطلوبة فى عصر الرقمنة.

يتناول الكتاب أيضًا التأثيرات الاقتصادية لهذا النهج، موضحًا كيف ساعد على فتح نوافذ جديدة للربح والتمويل، فى وقت تعانى فيه

العديد من المؤسسات من أزمة مالية خانقة.

ويستعرض بالتفصيل ملامح الأزمة الاقتصادية التى تضرب الصحافة المصرية، مشيرًا إلى تداعياتها على مختلف أنماط الملكية: القومية، الحزبية،

والخاصة، بما فى ذلك المؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، مثل المؤشرات الاقتصادية العامة والقيود التشريعية، وتأثيرها على

حقوق الصحفيين وظروف عملهم.

ويوضح الكتاب أزمة التكامل الإدارى بين المنصات المختلفة داخل المؤسسات الصحفية وأسبابها الرئيسية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتوفير

التدريب المتواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية.

ويتناول مسألة التمويل، والتحديات التى تواجهها المؤسسات فى إيجاد موارد جديدة، ويقترح إقامة مؤتمرات وحوارات فعالة بين العاملين فى مجال

الصحافة لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة.

ويطرح الكتاب عددا من الحلول لمشكلات التمويل، مثل الإعفاءات الضريبية على الصحفيين والإعفاءات الجمركية على مستلزمات

الإنتاج، واقتراح تعديلات تشريعية تخفف من قيود إصدار الصحف.

يعد على جمال التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله العديد من المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية

والتحريرية والاقتصادية، وحاصل على الماجستير فى إدارة المؤسسات الصحفية، والدكتوراه فى اقتصاديات إدارة المؤسسات الصحفية.

وسبق وصدر لــ «التركي» كتاب «صناعة المواقع الإخبارية» عن دار روافد للنشر عام ٢٠١٧، و«تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب ٢٠٢١، وكتاب «الإعلام فى عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الحديثة» عن دار العربى للنشر عام ٢٠٢٣، بالإضافة لعمله فى عدد من المواقع الصحفية والقنوات التليفزيونية المصرية والعربية.

مصطفى بيومى

«المسكوت عنه فى عالم يحيى حقى»

ينصب اهتمام الناقد والكاتب مصطفى بيومي، فى هذا الكتاب، والذى صدر عن دار غراب للنشر والتوزيع، على إعادة اكتشاف وإنتاج

رؤى ومعالجات لم تحظ بالاهتمام عند دارسى الإبداع الثرى ليحيى حقي.

ويقول الكاتب مصطفى بيومى فى مقدمة الكتاب:«عبر نصف قرن تقريبا، منذ منتصف العشرينيات إلى قرب منتصف السبعينيات من

القرن العشرين، يقدم يحيى حقى،إنتاجا نقديا وفكريا غزيرا، فضلا عن ترجمات ذات شأن، أما عن منجزه الإبداعى الرائد عظيم القيمة، فإنه محدود

على الصعيد الكمي، لا يتجاوز رواية وحيدة : (صح النوم)، وسيرة ذاتية فريدة : (خليها على الله)، وخمس مجموعات قصصية : (قنديل أم هاشم)، (دماء وطين)، (أم العواجز)، (عنتر وجولييت)، (الفراش الشاغر)».

وتابع: يحظى إبداع حقى باهتمام نقدى لافت مستحق، يتوافق مع ريادته المتفق عليها وأهمية الدور الذى يقوم به فى تاريخ الأدب المصري، القصة

القصيرة تحديدا، ودراستنا هذه تنشغل بقراءة وتحليل جوانب من«المسكوت عنه» فى عالمه الثري. يجتهد الباحث قدر طاقته لإعادة اكتشاف وإنتاج

رؤى ومعالجات لم تحظ بالاهتمام من قبل، ويتحقق ذلك المسعى عبر سبعة فصول:

- الخمر والمخدرات

- الوظيفة والموظفون

- الأم

- الشذوذ الجنسي

- شخصية الخادم

- السجائر

- شخصيات مختارة من عالم يحيى حقي

ويتوقف الفصل الأخير، عبر عدد من شخصياته الفاعلة المؤثرة، أمام رؤية حقى السياسية، خصوصية تعبيره عن طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب، معالجته غير التقليدية للمحسوبين على رجال الدين من منظور اجتماعي، اقتحامه الجريء لقضايا شائكة معقدة عن وضعية المسيحيين فى مصر،

ونشاط الدعارة وتجارة الجسد، واتساع الواقع للشخصيات المغامرة ذات الطابع الغرائبي، وانتشار المهمشين القابعين فى القاع الطبقي، وهموم

المدرسين وعالم التعليم، وصولا إلى نماذج نسائية تعبر عن شرائح دالة لا يكتمل تشكيل خريطة الحياة المصرية بمعزل عن إدراك أهميتها.

مضيفا:"يقدم يحيى حقي، مسلحا بالبراعة الفنية والتسامح بلا ضفاف ومخاصمة الإسراف الانفعالى المرذول، شهادات عميقة تستدعى

الاهتمام والتأمل، وتبرهن على ما يتمتع به من رؤية ثاقبة وقدرة على التفاعل مع معطيات الحياة المصرية بما يتجاوز الظاهر السطحى المباشر،

منتصرا ببساطة وعمق لعظمة الإنسان فى توهجه وانكساره على حد سواء.

ياسر الغبيرى

«ليالى الطين».. أولى المجموعات القصصية

حرص الكاتب الصحفى ياسر الغبيرى، على المشاركة باولى مجموعاته القصصية«ليالى الطين» والذى صدر عن مركز إنسان للنشر

والتوزيع.

تضم المجموعة، المنتظر مشاركتها فى الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، ١٤ قصة، تدور فى عوالم بعيدة عن ازدحام

المدن، حيث يغوص الكاتب فى حكايات الإنسان المصرى فى القرى والنجوع فى دلتا وصعيد مصر، والتى يتناول فيها الكاتب حكايات

عن القيم والموروثات فى المناطق الريفية؛ وكذلك قضايا مثل الثأر، والميراث، ومعاناة النساء، وكفاح الفتيات من أجل تحقيق ذواتهن، كما يتناول

محاولات السيطرة على عقول البسطاء خلف قناع التدين والمتاجرة باسم الدين لتحقيق أهداف ومنافع بعيدة عن الدين.

يذكر أن ياسر الغبيرى هو صحفى وكاتب وناقد أدبي، يشغل حاليا منصب مدير تحرير موقع«البوابة نيوز»، بعد أن تولى مسئولية قسمى الثقافة

والمصريات لعدة أعوام، وله العديد من الكتابات الأدبية والنقدية فى عدة صحف ومواقع مصرية وعربية.

روبير الفارس

يجمع الكتابات المجهولة لـ«سلامة موسى» فى «أدباء مصر» و«الإصلاح الاجتماعى»

في إطار مشروع استعادة تراث النهضة الفكرية العربية، عكف الكاتب الصحفي والروائي روبير الفارس على جمع الكتابات المجهولة

للكاتب الكبير سلامة موسى «١٨٨٧-١٩٥٨»، وأصدر عن دار روافد للنشر والتوزيع بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كتابان للمفكر الراحل في مفاجأة سارة للقراءة، الكتاب الأول حمل عنوان«صور مؤجزة عن أدباء مصر»، وهي حلقات نشرها موسى في مجلة الهلال في عشرينيات القرن الماضي، كانت الحلقة الأولى عن الكاتب الكبير"مصطفى لطفي المنفلوطي" في العدد الصادر في نوفمبر ١٩٢٣ .

وجاءت الحلقة الأخيرة عن أمير الشعراء«أحمد شوقي» في العدد الصادر في يوليو ١٩٢٤، لعل سلامة موسى لم يقصد أن تصبح حلقاته هذه كتابا

مستقلا وإلا كان قد جمعها ونشرها، ولكن مع قرأتها مرتبة تظهر أهميتها من خلال المضمون والشكل وعمق التناول والنقد،

الأمر الذى يجعلها ما زالت صالحة للقراءة بل والاحتفاء، فقد هدف الكاتب الكبير إلى مشاغبة هؤلاء الكتاب الذين ما زالوا يحتلون مساحة كبيرة

في العقل والوجدان العربي بما تركوه من أثر باقٍ حتى الآن حيث تضمن الكتاب حلقات حول:

- مصطفى لطفي المنفلوطي (١٨٧٦ -١٩٢٤)

- عباس محمود العقاد (١٨٨٩ – ١٩٦٤)

- مصطفى صادق الرافعي (١٨٨٠- ١٩٣٧)

- الدكتور طه حسين (١٨٨٩ – ١٩٧٣ )

- حافظ إبراهيم بك (١٨٧٢- ١٩٣٢ )

- الآنسة مي (١٨٨٦ – ١٩٤١ )

- خليل مطران (١٨٧٢- ١٩٤٩ )

- أحمد شوقي بك (١٨٦٨-١٩٣٢)

- حوار أحمد زكي باشا (١٨٦٧ -١٩٣٤)

وحوار مع طه حسين – ومع خليل مطران.

الكتاب الثاني صدر بعنوان«الإصلاح الاجتماعي في كتابات سلامة موسى المجهولة»، حيث ترك سلامة موسى تراثًا ضخمًا مغمورًا في عدد كبير من الصحف،والمجلات، وقد اقتصر هذا الكتاب على نماذج مما نشره حول الموضوعات الاجتماعية وقضايا الإصلاح الاجتماعي في ثلاث مجلات فقط، هي مجلة الهلال الثقافية، مجلة الشئون الاجتماعية والتعاون، ومجلة الإصلاح الاجتماعي.

وقد تجلت هذه القضايا الملحة في كتابات سلامة موسى، وتُعد هذه الثروة من المقالات كنزًا حقيقيًا يكشف عن عمق تناوله وسعة اطلاعه ومنهجيته،

حيث تظهر اهتمامه الكبير بالعلم كأساس لتطور الجماعة وترقية المجتمع، ومناقشة أساليب التقدم من تربية وتعليم وتصنيع.

وُلد «سلامة موسى» عام ١٨٨٧م بإحدى قرى الزقازيق«عاصمة محافظة الشرقية، وتقع في شرق دلتا النيل»، والتحق بالمدرسة الابتدائية

القبطية، ثم انتقل بعدها إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة التوفيقية، ثم المدرسة الخديوية، وحصل على شهادة البكالوريا عام ١٩٠٣م. أتاحت له فترة الإقامة في فرنسا (١٩٠٦-1909م) التعرُّف على رموز الفكر والفلسفة في أوروبا، فاطَّلع على أعمال«ماركس» و«فولتير»، وتأثَّر تأثُّرًا كبيرًا «نظرية التطور»

(أو«النشوء والارتقاء») وبصاحبها«تشارلز داروين»، كما اطَّلع خلال سفره على آخر ما توصَّلت إليه علوم المصريات، ثم انتقل إلى إنجلترا لدراسة القانون. انضمَّ إلى جمعية العقليين والجمعية الفابية الاشتراكية، وفيها تعرَّف على المفكر الكبير جورج برنارد شو». عاد إلى مصر عام ١٩١٠م،

وأصدر كتابه «مقدمة السوبرمان» الذي كان أول نافذة يتعرَّف من خلالها المجتمع الثقافي المصري عليه.

لـ«سلامة موسى» أكثر من أربعين كتابًا، من أهمها:«أحاديث الشباب»، و«أحلام الفلاسفة»، و«الإنسان قمة التطور»، و«الاشتراكية»، و«المرأة

ليست لعبة»، و«حرية الفكر وأبطالها في التاريخ»، و«غاندي والحركة الهندية»، و«مصر أصل الحضارة»، و«نظرية التطور وأصل الإنسان»،

و«هؤلاء علموني، تُوفِّي «سلامة موسى» في القاهرة عام ١٩٥٨م.

تامر أفندى

«أهل الهوى»

يصطحب الكاتب الصحفى تامر أفندى، القارئ من خلال كتاب «أهل الهوى- حلقات السلطنة»، والذى صدر عن دار إنسان للنشر والتوزيع، إلى داخل مملكة الطرب من باب،«شلة أهل الهوى» محققا شروط الانضمام التي وضعها الشيخ زكريا أحمد وعمنا بيرم التونسي، بلغة رشيقة ينتقل بين الجلسات

ويرصد كواليس أعظم ما غنت كوكب الشرق، أم كلثوم وكواليس خلق روائعها.

«أهل الهوى»، الكتاب السادس في مكتبة تامر أفندي بعد أن صدر له ديوان شعر بعنوان «الموت حبا» و٣ مجموعات قصصية «كراكيب، عمود المقابر، حواديت عيال كبرت، ورواية العمة نور».

تامر أفندي مداد من الزمن الجميل، نال العديد من الجوائز منها جائزة التفوق الصحفي في كتابة «المقال».

ويقول عن كتابه «أهل الهوى» كنت قد شرعت في كتابته في حلقات لأصنع متعة لنفسي وحينما انتشيت واكتفيت قررت إهدائه للقارئ واعتبره جزءا من سلسلة ستسمر.

وتدور إحدى حلقات الكتاب عن تجمع العشاق فيما أسموه«شلة أهل الهوى»، وكان من شروطها أن لا يدخلها إلا المغرمين، لا يهم لمن الحب، المهم ان تكون محبا، هذا هو تصريح الانضمام لهذه الشلة، واوجه التثبت من ذلك الأمر كثيرة، منها الكلمة أو اللحن أو فضح الهوى نفسه لأصحابه، فالعاشق لا يستطيع مهما حاول إخفاء عشقه.

وكان مؤسس تلك«الشلة» الشيخ زكريا أحمد وأبرز أعضائها فنان الشعب سيد درويش وهرم الزجل عمنا بيرم التونسي وكل من أحب، يعرفونه أو

لا يعرفونه، فالأرواح تتواصل.

وحكي الروائي العالمي نجيب محفوظ أنه عاش أيام مع شلة أهل الهوى، ففي ليلة خرج لحن أغنية أم كلثوم«إيه أسمي الحب معرفش»، كان زكريا

يلحن كل مقطع منها ويعرضه عليهم، حتى جاء الصباح فكان اللحن قد نضج، كذلك كان لحن«الأولة في الغرام» لأم كلثوم، حيث كانوا يسهرون في

بيت أحدهم وزكريا يدندن اللحن على العود حتى أتى الصباح فذهبوا إلى مطعم فول وأكلوا على رصيفه قدرة كاملة وقفص جرجير، وما تيَسَّر من

البطيخ، ثم ناموا في منزل أحدهم واستيقظوا مساءً ليستأنفوا السهرة، وهكذا ظلوا لمدة ٧ أيام، حتى انتهى الشيخ من تلحين الأغنية التي حين غنتها أم

كلثوم لأول مرة استعاد الجمهور مطلعها ست مرات.

حسام الحداد

«فقه الليث بن سعد»

يصدر قريبًا عن مركز إنسان للنشر والتوزيع كتاب«فقه الإمام الليث بن سعد» وتناول الباحث حسام الحداد، من خلال هذا الكتاب والذى صدر عن

مركز إنسان للنشر والتوزيع، شخصية الإمام الليث بن سعد، أحد أعلام الفقه الإسلامى الكبار الذين لم ينالوا حقهم الكامل من

الاهتمام رغم مكانته العلمية المرموقة وتأثيره البارز فى الحياة التشريعية الإسلامية.

يسلط الكتاب الضوء على سيرة الإمام الليث بن سعد، ويستعرض آراءه الفقهية ومنهجه المتميز الذى جعله أحد الأئمة المجتهدين الكبار،

معتمدًا على تتبع المرويات المتناثرة فى بطون كتب الفقه والسير والتاريخ.

ويشير الباحث حسام الحداد إلى التحديات التى واجهها فى جمع مادة الكتاب، نظرًا لعدم ترك الإمام مؤلفات مستقلة، ما جعل المهمة

أشبه بنبش فى ثنايا المراجع التراثية المختلفة.

الكتاب يمثل إضافة مهمة للمكتبة الإسلامية، ويدعو إلى مزيد من البحث والدراسة حول شخصية الليث بن سعد، التى أثرت بشكل كبير فى الفكر

الفقهى الإسلامي.

سيُطرح الكتاب ضمن إصدارات مركز إنسان للنشر والتوزيع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يُتوقع أن يلقى اهتمامًا كبيرًا من

الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية.