زيزو يقود الزمالك لمواجهة حرس الحدود بالدوري

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره حرس الحدود، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.