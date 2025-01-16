الحبس 3 سنوات لـ4 فتيات و3 رجال في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس 4 فتيات و3 رجال متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب 3 سنوات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام تشكيل عصابي بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر واستخدموا في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 10 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.