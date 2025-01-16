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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض استئناف قاتل طليقته وتأييد الحكم بإعدامه في الأزبكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت  محكمة مستأنف جنايات القاهرة بتأييد الحكم بالإعدام لقاتل طليقته بالأزبكية، بعد ورود تقرير فضيلة المفتي بإعدامه ليصبح هذا الحكم الثاني 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم عامل تزوج من المجنى عليها وانجب منها طفلة، نشأ بينهما الخلافات الزوجية بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الإنفاق عليها وابنته وقام المتهم بتهديد المجني عليها بالقتل اذا ما تركته بعد ان طلقها رسميا.

يذكر  أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في حكم أول درجة بالإعدام للمتهم وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

وقام المتهم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التى أيدت حكم أول درجة بالإعدام شنقا للمتهم.

الأزبكية الجمهورية الجنايات المستأنفة الحكم بالإعدام