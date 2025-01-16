القبض علي مسجل خطر بحوزته كوكتيل مخدرات وسلاح ناري بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس المباحث؛ من ضبط مسجل خطر شهرته "الكحلة" وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من نفس العيار؛ وكمية من مخدر الحشيش والهيروين ومادة الفيريجينيا بقرية فنارة دائرة المركز.

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد بتمكن المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز فايد والنقيب مصطفى البنا معاون المباحث من ضبط أحد أكبر تجار المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز ويدعى "أحمد" وشهرته "الكحلة"، ومقيم بقرية فنارة دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش بقصد البلطجة، 2 طلقة من نفس العيار، حشيش، ومخدر الهيروين، ومادة الفيرجينيا جميعهم بقصد الاتجار و مبلغ مالي حصيلة البيع، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.