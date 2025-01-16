رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل تضمنت متابعة تطوير الموقع العام للمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة، وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات التطويرية بمقر الجامعة.

وأكد عكاوي أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الجامعة تهدف لعمل بيئة ايجابية جاذبة من خلال توفير كافة الخدمات ومراعاة الشكل الجمالي والمظهر الحضاري وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته بضرورة الحفاظ على البنية التحتية للجامعة وحسن استثمار الموارد المتاحة والمرافق بالجامعة.