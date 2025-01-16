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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
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أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل تضمنت متابعة تطوير الموقع العام للمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة، وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات التطويرية بمقر الجامعة.

وأكد عكاوي أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الجامعة تهدف لعمل بيئة ايجابية جاذبة من خلال توفير كافة الخدمات ومراعاة الشكل الجمالي والمظهر الحضاري وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته بضرورة الحفاظ على البنية التحتية للجامعة وحسن استثمار الموارد المتاحة والمرافق بالجامعة.

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