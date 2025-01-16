بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يبحث استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

الاجتماع

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن 18016 طالباً وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة، بمختلف الإدارات داخل المحافظة، على أن تعقد امتحاناتهم ابتداءً من السبت المقبل الموافق ١٨ يناير الجاري وحتى الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر.

منع اصطحاب الكتب والهواتف المحمولة داخل اللجان استعداداً للامتحانات

وأصدر جارح، توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور، مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع طمس وإخفاء أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعاً للغش.

وفي السياق ذاته، أوصى "جارح" بمنع أصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان، وكذا عدم اصطحاب الهواتف المحمولة، مضيفًا أنه حفاظاً على سلامة إجراء الامتحانات ومنعاً للتسريب أوضح وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تقسيم أوراق جميع الامتحانات من قِبَل المطبعة السرية في أظرف مغلقة ولا تفتح إلا في اللجنة لتوزيعها على الطلاب، وعدم تقسيمها داخل المدارس.

وقد عُقد الاجتماع، بمكتبة مصر العامة، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، ومديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية، ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

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