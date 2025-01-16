محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب والطالبات داخل اللجان الإمتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للإمتحانات لضمان إنتظام سير أعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024 / 2025 بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 11 لجنة فرعية تستوعب 215 طالب، وذلك للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة الجبر والإحصاء، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية التوفيق والنجاح.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم (1) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتي تضم 13 لجنة تستوعب 253 طالبة، مشيرًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والإهتمام بأعمال النظافة.

وحرصًا منه على مصلحة الطلاب وجه المحافظ الملاحظين باللجان بضرورة التأكيد على الطلاب قبل بدء كل امتحان كتابة البيانات بدقة ومراجعة تلك البيانات وتوفير جو من الهدوء لهم لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأرسل المحافظ رسالة طمأنه إلى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية العامة، قال فيها، إن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، في مادة العلوم، ويبلغ 149285 طالب وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ أمجد شرف وكيل إدارة غرب الزقازيق التعليمية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

محافظ الشرقية يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

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