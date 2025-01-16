حبس 3 طلاب أصابوا فرد أمن بمستشفى في المقطم

بدأت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة الاعتداء على فرد أمن داخل مستشفي، من قِبل 3 طلاب بعد منعه لهم من زيارة صديقهم، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

كما طلبت تقريرا طبيا حول ما لحق به من إصابات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 طلاب أصابوا فرد أمن بأحد المستشفيات بمنطقة المقطم بعد منعه لهم من زيارة صديقهم بغرفة العناية المركزة.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم بشكوى داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (فرد أمن بالمستشفى محل البلاغ "مصاب بجرح قطعي") وقرر بتضرره من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها بسبب منعهم من دخول قسم الرعاية المركزة بالمستشفى لزيارة أحد أصدقائهم في غير المواعيد المحددة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.