ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تغيير مواعيد ومكان تدريبات منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح خالد فتحي رئيس بعثة منتخبنا الأول لكرة اليد في بطولة العالم في كرواتيا في تعديل مواعيد ومكان تدريبات منتخبنا بعد تواصله مع اللجنة المنظمة ومتابعة شكوي الجهاز الفني واللاعبين بسبب بعد مسافة ملعب التدريب الذي كان يحتاج لحوالي ٦٠ دقيقة بالحافلة للوصول الي ملعب التدريبات من فندق الإقامة وهو ما يضيع الجهد والوقت معا.
وهو ما دفع رئيس البعثة الي التفاهم مع اللجنة المنظمة التي استجابت للشكوي ونقلت تدريبات منتخبنا الي ملعب قريب جدا علي بعد ١٥ دقيقة فقط من فندق الإقامة وهو ما كان له بالغ الأثر الجيد لدي الجميع وتسبب في حالة الارتياح لدي بعثتنا ..
ويواصل اليوم منتخبنا تدريباته استعدادا للبحرين غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين " كرواتيا والدنمارك والنرويج " خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير ..
وتجدر الإشارة الي ان منتخبنا نجح في الفوز في مباراته الاولي علي الأرجنتين باكتساح بنتيجة ٢٥/٣٩

منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد خالد فتحي كرواتيا تدريبات منتخبنا اللجنة المنظمة